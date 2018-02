Un copil de noua ani a ajuns cu arsuri la spital dupa ce un spray i-a explodat in fata, la Baia

Baiatul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Un baiat in varsta de noua ani, din comuna Baia, a ajuns la spital cu arsuri dupa ce un spray i-a explodat in fata. Marti, in jurul orei 17.00, baiatul se juca pe imasul satului Baia. Impreuna cu mai multi copii au adunat gunoaie, dupa care le-au dat foc. Printre gunoaie, baiatul de nou ani a aruncat in foc si un spray gol, care a explodat, provocandu-i o leziune la fata. Acesta a mers acasa si le-a povestit parintilor ce a patit. Acestia au sunat la 112 si au solicitat o ambulanta. Minorul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticat cu arsura gr.I-II la nivelul fetei.