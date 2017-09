Baiatul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Un copil de opt ani din Voitinel a ajuns la spital dupa ce s-a lovit cu toporul. Marti dupa-amiaza baietelul se juca in curte. La un moment dat, acesta a luat un topor dintr-o anexa dupa care a mers in locul in care erau depozitate lemnele, unde jucandu-se, s-a taiat la o mana. Acolo se afla si fratele sau mai mare, care l-a transportat imediat cu masina la Spitalul Judetean Suceava, unde i s-a stabilit diagnosticul de plaga taiata mana dreapta.