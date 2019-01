Un copil de patru ani a ajuns la spital dupa ce a fost acrosat de o masina, la Cornu Luncii

Un baietel de patru ani, din comuna Forasti, a ajuns la spital dupa ce a fost acrosat de o masina. Accidentul a avut loc pe DN 2E, pe raza comunei Cornu Luncii, duminica dupa-amiaza. Un barbat de 61 de ani, din judetul Buzau, a surprins si accidentat minorul care se deplasa alaturi de mama sa pe partea opusa si care, s-a smuncit din mana femeii, angajandu-se in traversarea drumului, fara sa se asigure, prin loc nemarcat si nesemnalizat cu trecere pentru pietoni. In urma impactului copilul a fost ranit si a fost transportatat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.