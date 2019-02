Un copil de patru ani a fost lovit de o masina dupa ce s-a smuls din mana mamei sale

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Un baietel de patru ani, din comuna Manastirea Humorului, a fost lovit de o masina dupa ce s-a smuls din mana mamei sale. Accidentul a avut loc pe DJ 177, din orasul Gura Humorului. Joi, in jurul orei 12.00, in timp ce conducea autoturismul, o localnica de 43 de ani a surprins si accidentat minorul de patru ani, care s-a desprins din mana mamei sale si s-a angajat in fuga in traversarea neregulamentara a partii carosabile, prin spatele unui microbuz oprit.

Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.