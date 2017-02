Un copil de patru ani, gasit de un cioban dupa ce o noapte a stat singur in padure si a fost cautat de o armata de oameni VIDEO

Baietelul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava, unde a ramas internat.

Un copil de patru ani, dat disparut de familie, a fost gasit de un cioban, dupa 16 ore, la peste opt kilometri de casa, in timp ce peste 120 de politisti, pompieri, jandarmi si politisti de frontiera il cautau cu caini de urma si camere de termoviziune. Micutul locuieste impreuna cu bunica in comuna Stroiesti, sat Zaharesti. Joi, in jurul orei 16.00, minorul a iesit in fata portii, unde se aflau mai multi copii pentru a se juca. Acesta s-a departat de ceilalti copii, in timp ce se juca cu un catel si nu a mai fost gasit. Dupa patru ore, parintii au sunat speriati la 112 dupa ce l-au cautat si ei. Timp de 16 ore, o armata de oameni l-a cautat pe baiat prin padure, cu caini de urma si camera de termoviziune, insa in zadar. Pentru activitatile de cautare si scotocire au fost organizate echipe mixte formate din politisti(investigatii criminale, ordine publica, criminalistica, conductor caini, rutiera, criminalitate economica), angajati ISU, IJJ, Serviciul Politiei de Frontiera Suceava, Politia Locala Suceava si voluntari. Activitatile de cautare au fost orientate in special in perimetrul unde minorul a fost vazut cu putin timp inainte de disparitie, respectiv pe campul din apropiere si terenurile agricole.Au fost utilizate echipamentele de termoviziune si caini specializati, fiind efectuate verificari pe o raza de aproximativ sapte kilometri de la locul disparitiei. In paralel au fost continuate activitatile de investigare in randul familiei, al vecinilor, al prietenilor, fiind efectuata si ancheta din "usa in usa". Caile de acces au fost asigurate de echipaje ale politiei rutiere. Au fost efectuate verificari la unitatile spitalicesti de pe raza judetului si la Centrul de Primire Urgenta Minori Suceava. De asemenea, politistii au informat cetatenii, in special pe cei care locuiesc in zone izolat(stani, exploatari forestiere, s.a.) cu privire la eveniment si la semnalmentele copilului disparut(vezi declaratie Ionut Epureanu, purtator IPJ Suceava). In final, vineri dimineata, in jurul orei 08.30, copilul a fost gasit de un cioban, langa stana lui, la circa opt kilometri de zona in care acesta fusese vazut ultima data. Era dezhidratat insa in stare buna. Ciobanul a sunat la 112 si copilul a fost preluat de un echipaj de Ambulanta care l-a transportat la Spitalul Judetean Suceava(vezi declaratie Liviu Carlan, sef UPU Suceava). IPJ Suceava a anuntat de caz si Protectia Copilului pentru a face o ancheta si pentru a stabili daca baietelul si cei sase frati ai sai nu sunt neglijati de parinti.