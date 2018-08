Un copil de patru ani pe bicicleta accidentat mortal de o masina, la Vicovu de Sus

Tragedie la Vicovu de Sus. Un baietel in varsta de doar patru ani si-a pierdut viata dupa ce a fost acrosat de un autoturism. Marti dimineata, in timp ce conducea autoturismul marca VW Passat pe strada Crasnei, din orasul Vicovu de Sus, o localnica de 39 de ani, a efectuat manevra de viraj la dreapta pe strada Trandafirilor, moment in care, a acrosat un minor de patru ani, din aceeasi localitate, care se deplasa cu bicicleta din sens opus, pe aceeasi parte a drumului. In urma impactului, a rezultat ranirea grava a minorului. Baietelul a fost transportat cu ambulanta la Spitalul Municipal Radauti, unde i s-au acordat ingrijiri medicale, insa la scurt timp, acesta a decedat. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.