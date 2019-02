Un copil de sapte ani a fost acrosat de o masina, la Vicovu de Sus

Un baietel de sapte ani, din orasul Vicovu de Sus, a ajuns la spital dupa ce a fost acrosat de un autoturism. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 12.00, pe DN 2H, pe raza orasului Vicovu de Sus. Minorul a fost acrosat de autoturismul VW Passat, in timp ce a vrut sa treaca strada neregulamentar. La volan se afla un barbat de 32 de ani, din orasul Vicovu de Sus. In urma impactului copilul a fost ranit, fiind transportat la Spitalul Judetean Suceava. Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care la spital i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.