Un copil de sase ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a lovit la cap

Un copil in varsta de sase ani, din comuna Hantesti, a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a lovit la cap. Accidentul s-a petrecut pe cand baiatul se afla acasa impreuna cu mama lui si un alt frate. Joi dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, in timp ce pregatea mancare, femeia a observat ca fiul ei de sase ani a cazut si s-a lovit cu capul de parchet. Mama, crezand ca baietelul nu a patit nimic, l-a asezat in pat, continuandu-si treburile in casa. Dupa aproximativ jumatate de ora, minorul a inceput sa se simta rau si a intrat intr-o stare de inconstienta, motiv pentru care mama lui a solicitat interventia unui echipaj de ambulanta. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD Suceava, care l-a preluat pe minor si l-a transportat la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, coma de gradul II, dar si infectie acuta a cailor respiratorii superioare. Acesta a ramas internat in unitatea medicala.