Un copil de trei ani a ajuns la spital cu arsuri dupa ce a cazut intr-o oala cu apa fierbinte

Un copil de trei ani, din comuna Bunesti, a ajuns la spital cu arsuri de gradul II si III, dupa ce a cazut intr-o oala cu apa fierbinte. Accidentul s-a petrecut luni seara, in jurul orei 19.00. Baietelul de trei ani in timp ce se juca pe pat cu fratii sai, din neatentie, a cazut peste o oala cu apa fierbinte care se afla pe plita, moment in care s-a oparit in zona feselor. Tatal copilului nu l-a dus atunci la spital, intrucat l-a dat pe minor cu un spray impotriva arsurilor, considerand ca nu este grav ranit. In cursul zilei de miercuri, barbatul s-a deplasat cu baietelul la cabinetul medical din Bunesti, unde a fost indrumat sa se prezinte cu acesta la spital. Copilul a fost transportat la Spitalul Municipal Falticeni, ulterior fiind transferat la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticat cu arsuri grad II si III pe ambele fese. Acesta a ramas sub observatie in unitatea medicala. Urmeaza ca in acest caz sa fie sesizati reprezentantii DGASPC Suceava cat si cei de la Asistenta Sociala din cadrul Primariei Bunesti.