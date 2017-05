Un copil de trei ani a ajuns la spital dupa ce a baut din apa in care se afla un tratament pentru cresterea puilor

Bietelul a ramas internat in unitatea medicala.

Un copil de trei ani, din municipiul Suceava, a ajuns la spital dupa ce a baut din apa in care se afla un tratament pentru cresterea puilor. Luni, in jurul orei 18.00, baiatul se afla impreuna cu mama la locuinta bunicii sale din muncipiul Suceava. La un moment dat, copilul a baut din apa pentru pui in care se aflau substante folosite in cresterea puilor. Imediat parintii le-au luat pe baietel si l-au transportat la Spitalul Judetean Suceava. Acesta a fost diagnosticat cu intoxicatie involuntara. Baietelul a ramas internat sub supraveghere in unitatea medicala.