Un copil de trei ani a ajuns la spital dupa ce a mancat mai multe fructe de la un copac ornamental

Un copil de trei ani din Moara a ajuns la spital dupa ce a mancat mai multe fructe de la un copac ornamental. Luni, in jurul orei 19:00, baietelul impreuna cu mai multi copii se jucau in curtea locuintei, iar la un moment dat acesta a luat de pe jos niste bobite rosii provenite de la un brad ornamental "Tisa" si le-a bagat in gura. Dupa cateva ore minorul a inceput sa se simta rau, motiv pentru care mama lui l-a transportat la UPU Suceava. Baietelul a fost internat in Sectia de Pediatrie din unitatea medicala.