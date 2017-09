Un copil de un an si doua luni a ajuns la spital intoxicat cu otrava pentru soareci

Un copil in varsta de un an si doua luni, din comuna Izvoarele Sucevei, a ajuns la spital intoxicat cu otrava pentru soareci. Duminica seara, mama copilului s-a deplasat la domiciliul parintilor sai, din aceeasi localitate, impreuna cu fiul sau. Intr-un moment de neatentie al adultilor, acesta a deschis usa unui dulap din bucatarie si a pus mana pe un cub de otrava pentru rozatoare. El a fost gasit de mama cu substanta toxica in mana, aceasta nestiind daca minorul a inghitit sau nu din otrava. Femeia l-a luat pe copil si l-a transportat la spital. Minorul a fost internat la Sectia de Pediatrie din cadrul Spitalului Judetean Suceava.