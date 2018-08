Un baietel in varsta de un an si noua luni din satul Cotargasi, orasul Brosteni, a ajuns la spital dupa ce a baut sampon auto. Mama copilului a fost cea care a sunat la 112. Copilul a fost transportat de un echipaj medical la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Acesta a fost internat in unitatea medicala. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs incidentul.