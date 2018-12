Un copil de zece ani a ajuns la spital dupa ce o petarda i-a explodat in mana

Un copil de zece ani, din orasul Vicovu de Sus, a ajuns la spital dupa ce o petarda i-a explodat in mana. Incidentul s-a petrecut pe cand baiatul se afla la joaca impreuna cu mai multi prieteni. Sambata, in jurul orei 18.00, acesta s-a intors acasa cu mana dreapta bandajata si i-a spus mamei ca in timp ce intentiona sa aprinda o petarda, aceasta i-a explodat in mana. Femeia a sunat la 112 si la fata locului a ajuns un echipaj SMURD. Copilul a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti, unde a fost diagnosticat cu traumatism la nivelul mainii drepte-degetul mare. Baiatul a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava.

In acest caz au fost sesizati politistii care au intocmit dosar penal, privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.