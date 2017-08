Un copil in varsta de patru ani din localitatea Hantesti a ajuns luni seara la Spitalul Judetean Suceava dupa ce a fost muscat de un sarpe. Baietelul a fost transportat la UPU Suceava cu o plaga muscata in zona dreapta a fetei. Dupa ce i-a fost administrat ser antiviperin acesta a fost internat in Sectia de Chirurgie Infantila a spitalului.