Un copil lasat nesupravegheat a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut pe scari

Baietelul de trei ani a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Un copil in varsta de trei ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut pe scari. Sambata dupa-amiaza, baietelul se afla singur in curtea locuintei, unde se juca. La un moment dat, mama acestuia l-a gasit cazut pe scarile din beton, din fata locuintei, lovit in zona capului si inconstient. Imediat dupa producerea incidentului, tatal minorului a ajuns la domiciliu si a sunat la 112. La fata locului s-a deplasat o ambulanta, care a transportat minorul la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunostintei si hematon frontal. Copilul a ramas internat impreuna cu mama acestuia in unitatea medicala. In acest caz au fost sesizati si politistii care au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.