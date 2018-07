Un cunoscut profesor si antrenor de rugby sucevean a fost gasit mort in raul Moldova

Petru Panait, profesor si antrenor de rugby, a fost gasit mort in albia raului Moldova. Acesta a fost dat disparut de familie in data de 9 iulie. Profesorul a mers vinerea trecuta, 6 iulie, in orasul Gura Humorului pentru un turneu de rugby. Seara, acesta a plecat de la locul de cazare intr-o directie necunoscuta si nu a mai fost gasit. In data de 9 iulie sotia acestuia l-a dat disparut. In urma verificarilor efectuate de catre politistii Politiei Orasului Gura Humorului, Compartimentul Investigatii Criminale, s-a stabilit ca in data de 6 iulie, in jurul orei 20.23, Petru Panait s-a deplasat pe strada Ciprian Porumbescu din Gura Humorului spre raul Moldova. Acesta a fost surprins de o camera de supraveghere din zona, insa la un moment dat s-a deplasat spre raul Moldova intr-o zona neacoperita de camerele de supraveghere. Sambata dupa-amiaza niste pescari au vazut in albia raului Moldova, in apropierea confluentei cu paraul Humor, cadavrul unui barbat. La fata locului a ajuns un echipaj de pompieri din cadrul Detasamentului Pompieri care a scos din apa trupul neinsufletit. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Orasenesc Gura Humorului. In urma investigatiilor s-a stabilit ca este vorba de Petru Panait, de 69 de ani, din municipiul Suceava. Cauza exacta a decesului urmeaza sa fie stabilita in urma efectuarii necropsiei.