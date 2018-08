Un deputat USR acuza ca a fost agresat de un politist local in sediul Primariei Radauti VIDEO

Un deputat acuza ca a fost agresat de un polistist local in sediul Primariei Radauti. Deputatul USR Adrian-Claudiu Prisnel a filmat toata scena si a postat imaginile pe facebook. Acesta facea parte din echipa USR care strangea semnaturi in cadrul campanei Fara penali in funcii publice. "Inspirat de violenta jandarmeriei din 10 august, un politist local din Radauti a agresat echipa farapenali.Am incheiat strangerea de semnaturi farapenali de la Suceava in sectia de Politie din Radauti cu o plangere penala impotriva politistului local Gavril Alexandru care ne-a agresat fizic si verbal. Tocmai facusem poza de dinainte de plecare in fata Primariei din Radauti cand un politist local a iesit din cladire si ne-a cerut autorizatie sa strangem semnaturi. I-am explicat ca nu avem nevoie. Mi-a cerut sa ma legitimez. Am scos legitimatia de parlamentar. Mi-a smuls-o din mana si a plecat cu ea in Primarie.L-am urmat impreuna cu colegii mei cu intentia de a o recupera. Politistul local a devenit foarte agresiv, ne-a impins afara spunand ca e domeniul primariei, ca programul s-a terminat la 16.00. Ne-a amenintat, mi-a rupt legitimatia, mi-a spus ca ma loveste. I-am spus tot timpul ca e ultraj. El a refuzat sa se legitimeze, a facut-o doar dupa ce a sosit politia pe care am chemat-o prin 112. Am facut plangere impotriva lui si sper ca politia Radauti isi va face datoria si politistul local va plati pentru abuz, agresiune si ultraj.Totul s-a intamplat in Primaria Radauti condusa de primarul PSD Nistor Tatar", a precizat deputatul.

In acelasi timp politistul local, Alexandru Gavril, de 31 de ani, din municipiul Radauti a declarat ca patru persoane, din grupul respectiv, au patruns fara drept in incinta Primariei Municipiului Radauti si au refuzat sa paraseasca institutia la solicitarile acestuia.