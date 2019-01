Un elev de la Scoala Gimnaziala Nr.8 din municipiul Suceava a fost diagnosticat cu meningita. Copilul de noua ani a fost internat in Spitalul Judetean Suceava, in Sectia de Boli Infectioase. Baiatul a fost diagnosticat cu o forma usoara de meningita.

Clasa in care studiaza copilul nu va face ore in urmatoarele trei zile, timp in care se va face dezinfectia salii de clasa.