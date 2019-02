Un elev de noua ani a ajuns la spital dupa ce a cazut pe gheata din curtea scolii

Un baiat de 9 ani, din comuna Dorna Candrenilor, a ajuns la spital dupa ce a cazut pe gheata din curtea scolii. Incidentul s-a petrecut in cursul zilei de joi. Minorul, intr-o pauza dintre ore, impreuna cu mai multi colegi au iesit in curtea unitatii de invatamant, la joaca. La un moment dat, copilul a alunecat pe gheata, lovindu-se la fata. Minorul a fost transportat de catre invatatoarea sa cu autoturismul la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Baiatul a fost diagnosticat cu plaga spranceana stanga.Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.