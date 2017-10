Un falticenean care asculta noaptea muzica la maxim a sunat la 112 dupa ce unul din vecini i-a taiat curentul

Politistii efectueaza in cauza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere.

Un barbat de 36 de ani din municipiul Falticeni a sunat la 112 dupa ce unul din vecini i-a taiat curentul electric. Duminica, in jurul orei 23.30, in timp ce falticeneanul asculta muzica la maxim la televizorul sau, brusc s-a intrerupt curentul electric in apartament. Acesta a iesit in casa scarii pentru a verifica panoul electric. Atunci a vazut ca un cablu electric, care corespondea apartamentului sau, era taiat. Acesta a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii. Reclamantul se afla sub influenta bauturilor alcoolice si oamenii legii nu au putut obtine alte date de la el. Vecinul incriminat de comiterea faptei nu a fost gasit la fata locului, el urmand a fi audiat de politisti. Oamenii legii efectueaza in cauza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere.