Un heliport de 6,5 milioane de lei urmeaza sa fie amenajat la Spitalul Judetean Suceava

Consiliul Judetean Suceava va demara saptamana viitoare proiectul de amenajare a unui heliport la Spitalul Judetean Suceava, urmand ca saptamana viitoare sa fie aprobat studiul de fezabilitate. Astfel, pacientii in stare foarte grava si care necesita interventii in clinici universitare vor fi preluati direct de la cea mai mare unitate spitaliceasca din judet, fara a se mai pierde timp cu transportul cu ambulanta la Aeroportul Suceava. Se intentioneaza construirea unui heliport in terasa, pe structura metalica si realizarea unor extinderi pe verticala ale lifturilor existente pana la nivelul heliportului pentru legatura cu diferite niveluri ale cladirii existente. Investitia se ridica la 6,5 milioane de lei cu tot cu TVA.