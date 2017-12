Un hot recidivist a fost retinut de politistii suceveni. Individul a fost prins furand bani dintr-un tonomat de cafea

Barbatul de 37 de ani din Siminicea a fost introdus in arestul IPJ Suceava.

Un hot recidivist a fost retinut de politistii suceveni. Miercuri dupa-amiaza, o patrula de ordine publica s-a deplasat pe strada Curtea Domneasca din municipiul Suceava, existand o sesizare ca un barbat a furat bani dintr-un tonomat de cafea, situat la parterul unei cladiri. In zona, patrula a identificat imediat o persoana de sex masculin care, dupa legitimare s-a stabilit ca este un barbat de 37 ani din Siminicea. La parterul imobilului de la adresa respectiva a fost identificat un tonomat de cafea ce prezenta urme de fortare. Bunurile gasite asupra barbatului de 37 de ani au fost ridicate pe baza de dovada si predate Biroului de Investigatii Criminale pentru continuarea cercetarilor si stabilirea cu exactitate a provenientei acestora. Totodata, la sediul Politiei mun Suceava s-au efectuat verificari in urma carora a rezultat faptul ca barbatul are masura controlului judiciar activa incepand cu 23 octombrie. Biroul Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, au procedat la probarea activitatii infractionale, fata de suspect dispunandu-se continuarea urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt calificat", avand in vedere starea de recidiva in care se afla acesta. Fata de barbat, politistii au emis ordonanta de retinere pentru 24 ore, fiind introdus in arestul IPJ Suceava, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava cu propunere de luare a unei masuri privative de libertate.