Un hot violent a fost retinut pentru 24 de ore. A furat bunuri din mai multe magazine si a agresat doua persoane, la Radauti

Un hot violent a fost retinut pentru 24 de ore. A furat bunuri din mai multe magazine si a agresat doua persoane. In data de 6 mai, un barbat de 50 de ani, din municipiul Radauti, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a solicitat vanzatorului unui magazin diverse bunuri, pe care nu le-a achitat si a plecat. Pentru a-si asigura scaparea, individul l-a lovit cu pumnul pe vanzatorul magazinului, un localnic de 70 de ani. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de talharie. In urma probatoriului administrat, politistii au stabilit faptul ca, in perioada 04-06 mai, suspectul de 50 de ani, aflat sub control judiciar, a mai comis doua furturi din magazine, a agresat un localnic si a distrus bunuri apartinand altor doua persoane. Cele sase dosare penale, au fost reunite, in cauza fiind dispusa retinerea autorului pentru 24 de ore, ce a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.