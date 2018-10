Un individ a fost retinut dupa ce a facut facut scandal in sectia UPU a Spitalului Municipal Radauti

Un barbat de 39 de ani, din comuna Sucevita, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a facut scandal in sectia UPU a Spitalului Municipal Radauti.

Sambata seara, Politia municipiului Radauti a fost sesizata de personalul medical din cadrul Spitalului Municipiului Radauti, despre faptul ca, doua persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice au patruns in incinta sectiei UPU, iar una dintre ele a amenintat si injurat personalul medical si pacientii, dar si agentii de paza, tulburand ordinea si linistea publica.

Scandalagiul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "tulburarea ordinii publice". Acesta a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore, fiind introdus in arestul IPJ Suceava.