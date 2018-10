Un individ a fost retinut dupa ce a lovit si amenintat cu toporul un politist. Agresorul l-a prins de uniforma pe agentul de politie, dupa care l-a impins. Acesta l-a lovit cu capul pe omul legii.

Marti, prin ordonanta Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni s-a dispus retinerea barbatului, iar miercuri a fost luata fata de acesta masura preventiva a controlului judiciar. Acesta este cercetat pentru infractiunea de ultraj.

Potrivit procurorilor, din probatoriul administrat pana in acest moment al urmaririi penale a rezultat faptul ca la data de 20 octombrie, in jurul orei 17:00, fiind in curtea locuintei sale, agresorul a exercitat acte de violenta si a amenintat cu moartea un agent de politie, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, care s-a deplasat la fata locului in urma unui apel efectuat prin SNUAU 112 efectuat de mama barbatului, care sesizase ca a fost agresata de catre acesta. Barbatul l-a prins de uniforma pe agentul de politie, dupa care l-a impins si, atunci cand acesta a incercat sa-l imobilizeze, indiviful a opus rezistenta, cei doi s-au imbrancit, context in care agresorul s-a lovit cu capul de un stalp din beton, s-a dezechilibrat iar cand s-a ridicat a lovit cu capul pe agentul de politie.