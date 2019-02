Un individ a fost trimis in judecata dupa ce a violat-o pe fiica concubinei sale de peste 60 de ori. Victima a fost agresata sexual de la varsta de sapte ani.

Astfel, in data de 22 februarie, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei au dispus prin rechizitoriu trimiterea in judecata barbatului, aflat in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunii de "viol" in forma continuata.

Potrivit procurorilor, incepand de la sfarsitul anului 2013 si pana inainte de Craciunul anului 20 l 8 inculpatul a constrans persoana vatamata minora care in prezent are varsta sub 14 ani sa intretina de mai multe ori raporturi sexuale cu el impotriva vointei sale prin constrangere fizica si morala (din cercetari a rezultat comiterea a cel putin 60 de acte materiale ale acestei infractiuni), profitand si de faptul ca victima minora se afla in ingrijirea sa fiind fiica concubinei sale.

Potrivit procurorilor, inculpatul a recunoscut in principiu savarsirea faptei, dar a sustinut in mod nereal ca minora chiar si-ar fi dorit activitatea sexuala la care a constrans-o in ciuda varstei fragede pe care o avea in acel moment.