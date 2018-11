Un individ a incalcat ordinul de protectie si a intrat in locuinta peste fosta concubina. Dupa ce a lovit-o a incendiat si o anexa din gospodarie

Un barbat de 62 de ani, din comuna Zamostea, si-a batut fosta concubina. Agresiunea a avut loc in noaptea de duminica spre luni pe raza localitatii Zamostea. Individul a patruns fara drept in locuinta fostei concubine, desi era obligat prin instituirea unui ordin de protectie sa pastreze o distanta de 300 metri de locuinta. Femeia de 49 de ani, din comuna Zamostea, a fost impreuna cu agresorul in perioada 2007 - octombrie 2018.

Prin sentinta civila din data de 8 octombrie a Judecatoriei Radauti, ramasa definitiva prin decizia civila din data de 8 noiembrie a Tribunalului Suceava - Sectia Civila, avand ca obiect "ordin de protectie", s-a dispus printre altele, evacuarea barbatului din locuinta concubinei si obligarea acestuia sa pastreze o distanta minima de 300 m fata de fiica femeii si de copilul acesteia, pe o perioada de sase luni de la pronuntarea hotararii.

In noapte de duminica spre luni, contrar celor dispuse de catre instantele de judecata, cu scopul de a se razbuna, Valeriu S. a patruns fara drept in curtea si apoi in locuinta unde se afla fosta sa concubina. Acesta a lovit-o pe femeie, iar apoi s-a deplasat in curtea gospodariei, unde, cu o tigara a incendiat un grajd cu furaje, de aproximativ 40 mp, care a fost distrus in totalitate.

Incendiul a fost localizat si stins de catre pompierii militari de la Garda de Pompieri Siret si cei civili din cadrul Primariei comunei Zamostea, valoarea totala a pagubelor fiind de aproximativ 5.000 lei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal cu privire la savarsirea infractiunilor de "violare de domiciliu", "violenta in familie", "distrugere din culpa" si "nerespectarea ordinului de protectie".