Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore dupa care a fost plasat sub control judiciar pe o durata de 60 de zile.

Un individ a spart cu un topor geamurile masinii cumnatului sau, iar dupa cateva zile a incendiat-o. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Alexandru-Marcel Mihalea pentru savarsirea infractiunilor de distrugere si distrugere(prin incendiere). Potrivit anchetatorilor in data de 2 noiembrie, ora 21.45, Alexandru-Marcel Mihalea pe fondul consumului de bauturi alcoolice a provocat distrugeri autoturismului marca Opel Astra, proprietatea lui A.M., sotul surorii sale, distrugand cu un topor toate geamurile, prin fapta sa cauzand un prejudiciu de 2.000 lei. In data de 6 noiembrie, ora 01.40, barbatul, tot pe fondul consumului de bauturi alcoolice si a unor discutii contradictorii cu sora sa A.A., careia i-a reprosat ca a sesizat organele de politie in data de 2 noiembrie, a stropit cu benzina interiorul autoturismul marca Opel Astra proprietatea persoanei lui A.M., parcat in livada locuintei socrilor din comuna Stulpicani, sat Slatioara, incendiindu-l. Autoturismul in cauza a fost distrus in proportie de 90%, prin fapta sa inculpatul a cauzat un prejudiciu de 4.500 lei. In data de 6 noiembrie fata de Alexandru Marcel Mihalea s-a dispus masura retinerii pentru o perioada de 24 ore, acesta fiind prezentat a doua zi instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. Judecatoria Gura Humorului a respins propunerea de arestare preventiva, luand fata de inculpat masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile.