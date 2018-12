Un individ beat a fost oprit in trafic de politisti dupa ce a fost reclamat de catre un alt participant la trafic. Luni seara, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului C-lung Moldovenesc a fost sesizat despre faptul ca un autoturism care circula pe raza localitatii are o deplasare sinuoasa.

In urma masurilor intreprinse de politisti, autoturismul a fost oprit pe strada Calea Transilvaniei din municipiul C-lung Moldovenesc, la volan fiind identificat un barbat de 32 de ani, din comuna Vatra Moldovitei.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal.