Un individ beat si fara permis s-a rasturnat cu masina, la Dorna Arini

Barbatul de 49 de ani avea o alcoolemie de 0,95 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un individ beat si fara permis s-a rasturnat cu masina. Joi, in jurul orei 22.00, in timp ce conducea autoturismul din curtea imobilului unde locuieste pentru a patrunde in DC Pogoteni, din comuna Dorna Arini, un localnic de 49 de ani, nu s-a incadrat corespunzator si s-a rasturnat in drumul comunal, de la o diferenta de nivel de 1,60 metri.In urma evenimentului, a rezultat ranirea conducatorului auto, care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Din verificarile ulterioare efectuate, politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto.Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,95 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.