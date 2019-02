Un individ care a agresat sexual mai multe femei in centrul Sucevei, arestat pentru 30 de zile

In cazul unei victime s-a dat drept medic si a convins-o sa mearga la cabinetul sau. Tanara a fost insa dusa intr-o cladire dezafectata, unde a fost violata.

Un barbat de 44 de ani, din comuna Dumbraveni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a agresat sexual mai multe femei, chiar in mijlocul orasului Suceava. Ultima victima este o tanara de 24 de ani, din comuna Dumbraveni, cu probleme psihice. In data de 6 februarie, aceasta a fost abordata de individ in incinta Policlinicii Areni. Ulterior, barbatul a violat-o pe tanara intr-un imobil dezafectat din zona cartierului Marasesti. Barbatul a observat ca tanara are probleme psihice si s-a gandit sa profite de ea. A intrebat-o ce o doare dupa care i-a spus ca are si el un cabinet medical in Suceava, cu produse naturiste, si o poate ajuta. I-a propus tinerei sa il urmeze la cabinet iar aceasta a fost de acord. Numai ca individul a dus-o pe tanara intr-o cladire dezafectata si a acolo a profitat de ea. Incidentul nu ar fi iesit la iveala daca victima violatorului nu ar fi povestit totul unei cunostinte, care a sunat la 112 imediat si a alertat politistii. In urma activitatilor informativ operative si de cercetare penala efectuate a fost identificat autorul faptei in persoana lui Mihaita Novac, de 44 ani, din comuna Dumbraveni.S-a stabilit ca individul este autorul a inca cinci infractiuni de agresiune sexuala. El admolesta femei in locuri publice in incercarea de a le viola. Oamenii legii au stabilit ca agresiunile au avut loc in mai multe locatii din zona Marasesti-Universitatii. Violatorul a fost retinut de politisti si a fost prezentat instantei cu propunerea de arestare preventiva. Propunerea a fost insusita de instanta, Mihaita Novac fiind arestat pentru 30 de zile.