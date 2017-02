Un individ care a cumparat produse cu ordine de plata false, retinut pentru inselaciune de politistii suceveni

Un barbat din municipiul Suceava urma sa fie inselat de individ cu suma de 86.215 lei.

Un individ care a cumparat produse cu ordine de plata false a fost retinut de politistii suceveni. In perioada 10-19 februarie, politistii din cadrul IPJ Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat cercetari intr-un dosar penal cu privire la un barbat de 46 de ani, din orasul Baneasa, judetul Constanta si un alt barbat de 49 de ani, din comuna Limanu, judetul Constanta, specializati in comiterea de infractiuni de inselaciune cu ordine de plata, prin inducerea in eroare a unui numar de sase societati comerciale din Suceava, Botosani, Prahova, Bucuresti si Ilfov. Acestia, prin utilizarea in fals a datelor de identificare ale unor societati(nume, CUI, conturi bancare), au achizitionat bunuri de pe site-urile de profil, in numele acestora, prin emiterea de ordine de plata falsificate. Duminica, avand in vedere faptul ca, din investigatiile efectuate a rezultat ca cei in cauza urmau sa-l induca in eroare pe un barbat din municipiul Suceava cu suma de 86.215 lei, reprezentand contravaloarea produselor si aparatelor de fitness ce urmau a fi livrate, pe raza municipiului Deva, judetul Hunedoara, a fost organizata o activitate de prindere in flagrant a acestora, politistii din cadrul IPJ Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice sprijiniti de politisti din cadrul IPJ Hunedoara, intervenind in momentul consumarii infractiunii de inselaciune. In cauza s-au recuperat bunurile si restituite persoanei vatamate produsele care urmau sa fie livrate, procedandu-se totodata la ridicarea unui autoturism in valoare de 7.000 Euro, suma de 25.000 lei, telefoane, cartele Sim si inscrisuri cu valoare probatorie. In urma probatoriului administrat s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a barbatului de 46 de ani care si-a recunoscut fapta, urmand sa fie prezentat la Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava cu propunere de arestare preventiva. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de "inselaciune", "fals in inscrisuri sub semnatura privata" si "uz de fals" pentru documentarea intregii activitati infractionale precum si a identificarea tuturor persoanelor implicate.