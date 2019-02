Un individ cin Cacica a fost retinut dupa ce si-a batut cu salbaticie sotia

Un barbat de 49 de ani, din comuna Cacica, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce si-a batut cu salbaticie sotia. Individul a lovit-o pe femeie cu pumnii peste corp si i-a rupt cinci dinti. Totodata, agresorul inarmat cu un topor a distrus usa casei. Agresiunea a avut loc in data 11 februarie in urma unui conflict spontan. De altfel, scandalurile in casa celor doi sunt destul de frecvente. Individul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind introdus in arestul I.P.J. Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de violenta in familie si distrugere.