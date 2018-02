Un individ din Frasin a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a agresat mai multe persoane

Agresorul a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Suceava.

Un barbat in varsta de 40 de ani, din orasul Frasin, a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si a doua infractiuni de lovirea sau alte violente si amenintare. In sarcina lui Gheorghe C. s-a retinut ca in data de 31 ianuarie, in jurul orei 11.20, in timp ce se afla in zona centrala a orasului Gura Humorului i-a aplicat mai multe lovituri unui barbat de 36 ani, din municipiul Falticeni, provocandu-i leziuni. De asemenea, tot atunci, agresorul a amenintat-o si pe sotia victimei, o femeie de 30 ani, din orasul Gura Humorului. In data de 10 februarie, in jurul orei 11.30, Gheorghe C., in timp ce se afla tot in zona centrala a orasului Gura Humorului l-a lovit cu pumnii si picioarele in zona fetei si a coastelor pe un barbat de 53 de ani, din orasul Frasin. Luni, agresorul a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Suceava.