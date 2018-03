Un individ din Frumosu a fost retinut dupa ce in repetate randuri si-a lovit fosta iubita si a santajat-o cu fotografii indecente

Acesta va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.

Un individ de 32 de ani, din comuna Frumosu, a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce in repetate randuri si-a lovit fosta iubita si a santajat-o cu fotografii indecente pentru ca tanara sa nu se desparta de el. Barbatul, pe nume Gabriel Hutuleac, este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente, santaj si amenintare. El a fost ridicat in urma efectuarii unei perchezitii domiciliare, dupa ce a postat pe o retea de socializare fotografii cu fosta iubita dezbracata. Procurorii spun ca tanara de 19 ani, din aceeasi localitate, care s-a aflat intr-o relatie cu acesta, a fost victimizata in mod continuu, din vara anului trecut, de catre Gabriel Hutuleac, fiind agresata fizic prin lovituri cu palme, pumni, picioare si trasa de par. De asemenea, pentru ca tanara nu mai dorea sa aiba relatii cu individul, cel in cauza, folosindu-se de poze cu caracter nud ce au fost facute pe parcursul relatiei, a amenintat-o ca vor ajunge pe internet si o va umili daca se va desparti de el. Chiar pe 8 martie, dupa ce tanara i-a spus barbatului ca nu doreste sa mai aiba nici un fel de relatie cu el, acesta a postat pe Facebook, mai multe poze nud cu ea, cu intentia vadita de a-i compromite imaginea si pentru a o determina sa se intoarca la el. De asemenea, individul a amenintat-o in data 8 martie pe mama tinerei, ca daca va interveni intre ei, va publica pe internet toate pozele cu fiica ei. Cele doua au depus plangere la Politie. In urma administrarii de acte probatorii, in urma solicitarilor efectuate, Judecatoria Campulung Moldovenesc, a emis mandat de perchezitie prin care a fost incuviintata efectuarea unei perchezitii domiciliare la locuinta folosita de catre barbat. Duminica, 18 martie, cu sprijinul unei grupe de luptatori din cadrul S.A.S. al I.P.J. Suceava, cu ocazia efectuarii perchezitiei domiciliare la Gabriel Hutuleac, acesta a recunoscut partial vinovatia si a predat telefoanele mobile pe care avea stocate imaginile compromitatoare, urmand a fi efectuate demersurile legale in vederea efectuarii de perchezitii informatice. In urma perchezitiei domiciliare, de a mai fost ridicata o arma tip pusca, ce urmeaza a fi verificata in cadrul anchetei. Fata de barbat a fost luata masura retinerii pentru o perioada de 24 ore, acesta fiind dus in arestul IPJ Suceava. Individul va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.