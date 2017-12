In trecut acesta a fost condamnat tot pentru viol.

Un individ din Malini, eliberat recent din penitenciar, a fost retinut dupa ce a violat o batrana. Marti dimineata, o femeie din comuna Malini si-a gasit vecina, o batrana de 78 de ani, cazuta in curtea locuintei. Batrana prezenta leziuni la nivelul fetei si a declarat ca in jurul orei 03.00, a iesit din casa cu intentia de a merge la toaleta. In momentul in care a deschis usa de acces de la grajd a fost lovita de un barbat, iar dupa ce cazut, individul a violat-o. Victima a spus ca nu-l cunoaste pe agresor. Vecina acesteia a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii si un echipaj medical. Batrana a fost transportata la Spitalul Municipal Falticeni pentru acordarea de ingrijiri medicale. Politistii au inceput cercetarile, principalul suspect fiind Menix Buletica, de 38 de ani, din localitate, care a fost vazut de mai multe persoane, luni, la locuinta victimei. Individul fusese eliberat in urma cu circa doua luni din penitenciar, unde a executat o pedeapsa privativa de libertate dupa ce a violat o femeie in varsta. Oamenii legii au stabilit ca Menix Buletica o ajuta ocazional pe ultima victima la treburile gospodaresti, contra cost. In noaptea comiterii violului acesta a consumat bauturi alcoolice la locuinta unui vecin. Individul a fost identificat pe raza comunei Malini si condus la sediul politiei pentru audieri. Desi initial a declarat ca in noaptea respectiva a stat la domiciliu, acesta a recunoscut pana la urma comiterea faptei. Barbatul a declarat ca dupa ce consumat bauturi alcoolice la locuinta unui vecin s-a deplasat la locuinta victimei, situata la o distanta de circa un kilometru de domiciliul sau si a sarit gardul, patrunzand in curte. Acesta a asteptat circa jumatate de ora ca batrana sa iasa din casa, cunoscandu-i obiceiul acesteia de a se trezi in jurul orei 03:00 dimineata pentru a ingriji animalele. Menix Buletica i-a pus victimei mana la gura ca sa nu tipe si a violat-o. In baza probatoriului administrat s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de individ pentru comiterea infractiunilor de violare de domiciliu si viol. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca miercuri sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni, cu propunere arestare preventiva. Barbatul a fost introdus in arestul I.P.J. Suceava.