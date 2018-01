Barbatul de 50 de ani a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Un individ din Moldovita, prins beat la volan, i-a injurat pe politisti. Acesta conducea masina in zig zag. Politistii Sectiei 14 Politie Rurala Vama au identificat, duminica, in jurul orei 11.00, pe DJ 176, in comuna Moldovita, un autoturism marca VW care mergea sinuos si cu viteza extrem de redusa. Mai mult, autoturismul respectiv a fost vazut de politisti, patrunzand de mai multe ori pe sensul opus de mers. Oamenii legii au procedat la oprirea acestuia, conducatorul auto conformandu-se. Initial barbatul de la volan a refuzat sa se legitimeze si i-a injurat pe politisti. Cel de la volan a fost identificat ca fiind un localnic de 50 de ani, din comuna Moldovita. De asemenea, in autoturismul condus de acesta se mai aflau trei persoane de sex feminin. Conducatorul autovehiculului emana halena alcoolica, vorbind greoi si mergand sinuos, astfel ca i s-a solicitat sa efectueze testul cu etilotestul. Barbatul a refuzat testarea cu etilotestul si recoltarea probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.