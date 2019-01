Un individ din Veresti, condamnat la inchisoare pentru tentativa de omor, prins si incarcerat in penitenciar

Un barbat de 41 de ani, din comuna Veresti, condamnat la inchisoare pentru tentativa la infractiunea de omor, a fost prins si incarcerat in penitenciar. Miercuri seara, Sectia 2 Politie Rurala Ipotesti a primit spre aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii, emis de Tribunalul Suceava fata de Gheorghe Apetrei, condamnat la 3 ani si 2 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de "tentativa la infractiunea de omor". Agresiunea a avut loc in data de 1 octombrie 2017, cand individul a lovit cu un obiect condondent un barbat de 45 de ani, din comuna Veresti.

Gheorghe Apetrei a fost identificat de politisti, fiind retinut, escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.