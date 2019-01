Un individ din comuna Balaceana fost retinut dupa ce si-a batut fiul si sotia

Un barbat de 53 de ani, din comuna Balaceana, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce si-a batut fiul si sotia. Sambata seara, politistii S.P.R. 9 Scheia au fost sesizati prin SNUAU 112 despre agresiune. Din cercetari s-a stabilit ca in jurul orei 18.00, individul s-a intors la domiciliul sau, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Ulterior, intre acesta si sotia sa de 50 ani si fiul acestora de 17 ani, a izbucnit un conflict spontan, barbatul de 53 de ani lovindu-i pe cei doi de mai multe ori.

Politistii din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Scheia, s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea a doua infractiuni de "violenta in familie" raportat la infractiunea de "lovire sau alte violente".

Duminica, prin ordonanta, s-a dispus retinerea suspectului de 53 de ani, pentru o perioada de 24 de ore, acesta fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, iar luni urmeaza sa fie prezentat la Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava.