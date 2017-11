Un individ din municipiul Suceava a fost retinut dupa ce a incalcat ordinul de protectie

Barbatul a fost prins de politisti in flagrant in timp ce incerca sa intre in locuinta fostei sotii.

Un individ in varsta de 35 de ani din municipiul Suceava a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a incalcat ordinul de protectie. Marti seara, barbatul s-a deplasat la domiciliul fostei sotii. Una dintre fiicele sale si-a sunat mama, care se afla la serviciu, si i-a spus ca tatal sau a venit la domiciliu lor. Femeia de 33 de ani, stiind ca barbatul se afla inca sub incidenta ordinului de protectie, prin care este obligat sa pastreze fata de ea si fata de locuinta ei o distanta de minim 100 de metri, a sunat la politie. La fata locului a ajuns un echipaj de politie care l-a prins pe individ in flagrant in timp ce incerca sa patrunda in casa femeii. La sediul Politiei municipiului Suceava, femeia a depus plangere impotriva barbatului, in acest caz fiind intocmit un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a hotararii judecatoresti. In urma probatoriului administat barbatul a fot retinut pentru 24 de ore. El a fost introdus in Centrul de Retinere si Arest Preventiv din cadrul IPJ Suceava, urmand ca miercuri sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava cu propunere de arestare preventiva. Ultima data barbatul a fost retinut pentru 24 de ore in data de 2 noiembrie, cand din nou a incalcat ordinul de protectie. In data de 9 iulie, acesta nu a respectat masurile dispuse prin ordinul de protectie emis impotriva sa si a mers la locul de munca al fostei sotii, unde a provocat scandal. Politistii au dispus si atunci masura reținerii pe o perioada de 24 de ore.