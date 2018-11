Un individ s-a urcat la volan beat si fara permis si a ajuns cu masina intr-un sant

Barbatul de 44 de ani, din comuna Dumbraveni, avea o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident rutier vineri noapte de DN 29, pe raza localitatii Salcea. Un barbat de 44 de ani, din comuna Dumbraveni, pe fondul neadaptarii vitezei intr-o curba, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit parta carosabila si a intrat in santul de pe marginea drumului. Politistii au stabilit ca acesta nu poseda permis de conducere. Mai mult, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Individul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".