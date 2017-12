Un individ s-a urcat la volan mort de beat, a dat cu masina peste un pieton, dupa care a fugit de la fata locului, la Patrauti

Barbatul care a produs accidentul are permisul de conducere retinut din iulie anul trecut. Individul a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.

Un individ s-a urcat mort de beat la volan, a dat cu masina peste un pieton, dupa care a fugit de la fata locului. Miercuri seara, in timp ce conducea autoturismul pe un drum comunal neclasificat din comuna Patrauti, ce face legatura cu DJ 208V, un barbat de 46 de ani din comuna Scheia, a surprins si accidentat un localnic de 84 de ani, care stationa pe partea carosabila, dupa care, a plecat de la locul accidentului. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale. In urma masurilor intreprinse de politisti, autoturismul implicat in accident, a fost identificat in curtea locuintei barbatului de 47 de ani, aflata la o distanta de aproximativ 150 de metri de locul evenimentului. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,56 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru conducatorul auto si de 0,20 mg/l alcool pur in aerul expirat, pentru pieton, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere retinut din 27 iulie 2016, pentru infractiuni la regimul rutier. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", barbatul de 47 de ani, fiind retinut de politisti pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.