Un jandarm a murit intr-un accident produs de un sucevean

Accident grav produs de un sucevean. Un barbat a murit iar alte trei persoane au ajuns luni in stare grava la spital in urma accidentului produs pe DN 2, pe raza localitatii Sinesti, din judetul Ialomita. Un jandarm in varsta de 45 de ani se intorcea de la Bucuresti impreuna cu mama lui, ambii fiind pasageri in masina condusa de un buzoian de 42 de ani. Potrivit presei locale, luni, in jurul orei 17.30, in timp ce conducea un autoturism din directia Urziceni catre Bucuresti, in afara localitatii Sinesti, un tanar, de 24 de ani, din judetul Suceava, ar fi derapat si ar fi patruns pe contrasens, izbindu-se violent de masina cu care se deplasau cei trei buzoieni. In urma impactului, Ionut Irimia, de 45 de ani, a decedat. Mama acestuia, in varsta de 69 de ani, pasagera in acelasi autoturism, si conducatorul auto de 42 de ani, precum si un tanar de 26 de ani, din judetul Bacau, pasager in autoturismul care a patruns pe contrasens, au fost raniti.Victimele au fost transportate la Spitalul Municipal Urziceni pentru acordarea de ingrijiri medicale. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Ionut Irimia era angajat al Serviciului de Paza din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Buzau.