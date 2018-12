Un microbuz plin cu calatori s-a rasturnat la Dumbraveni FOTO

Un accident rutier a avut loc marti dimineata, in jurul orei 10.00, pe DN 29, pe raza localitatii Dumbraveni. Un microbuz de transport persoane s-a rasturnat in afara partii carosabile. In autovehicul se aflau 18 persoane. In urma accidentului o singura femeie a fost ranita si a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Aceasta a suferit leziuni minore. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul. Potrivit reprezentantilor DRDP Iasi accidentul a avut loc pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum. "Mentionam ca utilajele de deszapezire ale DRDP Iasi erau in zona, in conditiile in care carosabilul era partial acoperit cu zapada in strat de sub un centimetru, din cauza viscolului semnalat intre localitatile Dumbraveni si Salcea. La fata locului s-au deplasat si echipaje ale Politiei si SMURD, iar din datele preliminare, cauzele rasturnarii microbuzului par a fi neadaptarea vitezei la conditiile de drum, pe fondul unei rafale de vant, care in zona atinge peste 50 km/h", au precizat reprezentantii DRDP Iasi.