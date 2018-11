Un miner a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un bolovan desprins din peretele galeriei

Un barbat de 55 de ani, din orasul Brosteni, a ajuns la spital in urma unui accident de munca petrecut in mina de uraniu Crucea. Marti dimineata, minerul de afla la serviciu, cand la un moment dat un bolovan s-a desprins din peretele galeriei, lovindu-l peste piciorul drept. Victima a fost preluata de ceilalti colegi si transportata la suprafata de unde a fost preluata de un echipaj medical. Barbatul a fost transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei unde a fost diagnosticat cu traumatism glezna dreapta, fractura bimaleolara dreapta. Politistii au fost sesizati in acest caz si au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca" si "nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca".