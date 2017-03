Un minor care traversa neregulamentar, lovit de o masina. Soferul a parasit locul accidentului, la Malini

Cateva ore mai tarziu soferul s-a prezentat singur la politie. Barbatul s-a ales cu dosar penal.

Un minor care traversa neregulamentar, lovit de o masina. Duminica, ora 15.30, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209B, in localitatea Malini, un localnic de 49 de ani, a surprins si accidentat usor un minor de sapte ani, din localitate, care, nefiind supravegheat, s-a angajat in traversarea drumului prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator. Dupa producerea accidentului, conducatorul auto a parasit locul faptei fara incuviintarea politiei, prezentandu-se ulterior la ora 18.45, la Postul de politie Malini. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei", ce va fi solutionat procedural.