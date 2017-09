Un mopedist beat si fara permis a dat nas in nas cu politistii, la Sucevita

Urmarire in trafic la Sucevita pentru prinderea unui mopedist beat si fara permis. Duminica noapte, in timp ce actiona pe DN 17A, pe raza comunei Sucevita, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui moped neinregistrat, insa, conducatorul vehiculului nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea acestuia. Dupa aproximativ 500 de metri s-a reusit prinderea si imobilizarea mopedistului, identificat ca fiind un localnic de 26 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar mopedul nu este inregistrat sau inmatriculat. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,43 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat", "conducerea unui vehicul pe drumurile publice fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.