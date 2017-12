Un mort si 2 raniti dupa ce o masina s-a rasturnat in camp Vezi Imagini

Tragedie rutiera, chiar in prag de an nou, pe drumul ce leaga localitatile Cornu Luncii si Spataresti. O persoana a murit iar alte doua au fost ranite dupa ce masina in care se aflau, cu numere de inmatriculare de Italia, a scapat de sub controlul soferului si a plonjat pe camp, unde s-a rasturnat de cateva ori. In urma impactului puternic, soferita, o tanara de 28 de ani,din Malini, a ramas incarcerata, fiind scoasa de pompierii care au intervenit la fata locului. In ciuda eforturilor cadrelor de la SMURD, femeia a decedat la scurt timp. Alte doua persoane, luate de soferita la ocazie, o tanara de 23 de ani si un barbat de 61 de ani, au avut nevoie de ingrijiri medicale, tanara fiind transportata la spital. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.Din primele informatii, s-ar parea ca tanara s-a speriat dupa ce o cisterna a intrat din scurt in depasire si a tras de volan dreapta. Soferita nu a mai reusit sa redreseze autoturismul, care a scapat de sub control si s-a rasturnat de mai multe ori.