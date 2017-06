Un mort si trei raniti, intr-un grav accident, la Frasin, dupa ce un sofer a incercat sa intoarca masina in drum fara sa se asigure VIDEO MOMENT IMPACT

Persoana decedata este un barbat de 51 de ani, din Cajvana. Doi dintre raniti au fost adusi in stare grava la Spitalul Judetean Suceava, cu multiple traumatisme si leziuni interne.

Grav accident rutier, pe DN 17, joi dimineata, la Frasin, doua persoane ramanand incarcerate in urma coliziunii a doua masini. De vina a fost un sofer care a vrut sa intoarca masina pe mijlocul drumului dar nu s-a asigurat. Masina lui a fost lovita in plin de o autoutilitara, in urma impactului violent 3 persoane fiind ranite iar alta a decedat. Conform politistilor, Pitu Vasile de 51 ani, din Cajvana, in timp ce conducea autoturismul marca VW Golf pe DN 17, in afara localitatii Bucsoaia, avand directia de deplasare Gura Humorului catre Frasin, a efectuat manevra de schimbare a directiei de mers prin viraj la stanga, patrunzand cu fata pe spatiul din afara partii carosabile din partea stanga, perpendicular fata de axul drumului, intentionand sa efectueze manevra de intoarcere din trei miscari. Din cauza neasigurarii corespunzatoare in momentul efectuarii manevrei de intoarcere, nu a observat aproprierea dinspre Frasin a autoutilitarei marca Mitsubishi L200 condusa de catre Ilisanu Cezar de 42 ani din Brosteni, care nu a mai putut evita impactul intrand in coliziune frontala-lateral dreapta spate cu autoturismul de mai sus. In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a lui Pitu Vasile, care a fost transportat mai intai la Spitalul Orasenesc Gura Humorului, unde, in urma acordarii ingrijirilor medicale, i s-a stabilit diagnosticul traumatism cranio cerebral si comotie cerebrala, dupa care a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava, a unui tanar de 20 ani din Lapusnicu Mare,judetul Caras Severin, pasager pe bancheta din dreapta fata a autoturismului marca VW Golf, care a fost transportat la spital si a unui barbat de 43 ani din Broscauti, judetul Botosani, pasager pe bancheta stanga spate a aceluiasi autoturism, care a fost transportat mai intai la Spitalul Orasenesc Gura Humorului, unde, in urma acordarii ingrijirilor medicale, i s-a stabilit diagnosticul traumatism toraco-abdominal si ruptura de ficat, dupa care a fost transportat la Spitalul Judetean. De asemenea, in urma impactului a rezultat vatamarea corporala grava urmata de deces a lui Pitu Iacob de 51 ani din Cajvana, pasager pe bancheta dreapta spate a autoturismului marca VW Golf.Conducatorul auto Pitu Vasile a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiindu-i recoltate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei la Spitalul Orasenesc Gura Humorului.Conducatorul auto Ilisanu Cezar a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind condus la Spitalul Orasenesc Gura Humorului pentru a i se recolta probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Cercetarile sunt continuate sub aspectul comiterii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.